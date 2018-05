ESC: Israel gewinnt, Österreich auf Platz 3

Sensation beim Song Contest! Unser Cesár Sampson holt den dritten Platz! damit hätte fast keiner gerechnet. Doch seine Performance war souverän, sexy und auf den Punkt. Gratulation Cesár!

Israel hat den 63. Eurovision Song Contest gewonnen. Netta holte sich Samstagnacht mit 529 Punkten den Titel in der Altice Arena in Portugals Hauptstadt Lissabon. Österreichs Kandidat Cesár Sampson kam mit 342 Punkten und seinem Lied "Nobody But You" auf den 3. Platz - nachdem er die Wertung der Expertenjurys klar gewonnen hatte.

Israel

Netta ist mit "Toy" Nachfolgerin von Vorjahressieger Salvador Sobral, der 2017 mit "Amar Pelos Dois" in Kiew triumphiert hatte. Das Stockerl zwischen Israel und Österreich komplettierte Zypern mit Eleni Foureira und "Fuego".

So holte Cesár Platz 3

Er sei ein tolles Gesamtpaket heißt es in der ZIB. Ein guter ESC-Song der ins Ohr geht, ein professioneller Performer mit Sexappeal. Mehrere internationale Medien wählten ihn zum sexiesten Künstler des Wettbewerbs.

Fachjury-Punkte

Österreichs Song-Contest-Vertreter Cesár Sampson hat vom Publikum 71 Punkte beim Wettbewerb 2018 in Lissabon bekommen, was einen guten Mittelfeldplatz bedeutet hätte. Von den Fachjurys gab es zuvor 271 Punkte und damit den eindeutigen ersten Platz von 26 Teilnehmern. In Summe ergab sich mit 342 Punkten Platz 3.

Die Jurypunkte aufgeschlüsselt

12 Punkte Belgien

12 Punkte Bulgarien

12 Punkte Estland

12 Punkte Island

12 Punkte Israel

12 Punkte Großbritannien

12 Punkte Litauen

12 Punkte Polen

12 Punkte Rumänien

10 Punkte Deutschland

10 Punkte Niederlande

10 Punkte Schweden

10 Punkte Slowenien

10 Punkte Weißrussland

8 Punkte Dänemark

8 Punkte Georgien

8 Punkte Norwegen

8 Punkte Portugal

8 Punkte Spanien

8 Punkte Ungarn

7 Punkte Finnland

7 Punkte Frankreich

7 Punkte Italien

7 Punkte Lettland

7 Punkte Ukraine

5 Punkte Australien

5 Punkte Irland

5 Punkte Tschechien

4 Punkte Schweiz

4 Punkte Serbien

3 Punkte Moldawien

2 Punkte Zypern

1 Punkte Armenien

1 Punkt Malta

Die Startnummern

Diashow Song Contest: Die besten Bilder vom Finale © Getty Images MELOVIN "Under The Ladder" © Getty Images Amaia y Alfred "Tu Cancion" © Getty Images Lea Sirk "Hvala, ne!" © Getty Images "When We're Old" © Getty Images Cesar Sampson "Nobody But You" © Getty Images Elina Nechayeva "La Forza" © Getty Images Alexander Rybak "That's How You Write A Song" © Getty Images Claudia Pascoal - "O Jardim" © Getty Images SuRie - "Storm" © APA/AFP/FRANCISCO LEONG Sanja Ilik & Balkania - "Nova Deca" © Getty Images Michael Schulte "You Let Me Walk Alone". © Getty Images Eugent Bushpepa "Mall" © Getty Images Mikolas Josef mit "Lie To Me". © Getty Images Rasmussen "Higher Ground" © Getty Images Jessica Mauboy "We Got Love". © Getty Images Saara Aalto "Monsters" © Getty Images EQUINOX "Bones" © Getty Images DOReDoS "My Lucky Day" © Getty Images Benjamin Ingrosso "Dance You Off" © Getty Images AWS "Viszlat Nyar" © Getty Images Netta "Toy" © Getty Images Waylon "Outlaw In Em" © Getty Images Ryan O'Shaughnessy "Together" © Getty Images Eleni Foureia "Fuego" 1 / 24

× Song Contest: Die besten Bilder vom Finale

Unten gibt es unseren Live-Ticker zum Nachlesen