Helene-Fischer-Fans parken Autobahn zu

Ein Konzert von Schlager-Megastar Helene Fischer will man eben keinesfalls verpassen. Das haben wieder einmal ihre treuen Fans in Frankfurt bewiesen. Denn einige dachten sich, dass man die kostbare Zeit vor dem Konzert offenbar anders nutzen sollte, anstatt lästig Parkplätze zu suchen.

Deshalb sind rund 100 Autofahrer einfach auf der Autobahn stehen geblieben und haben dort tatsächlich geparkt. Eine Behelfsausfahrt auf der A3 wurde kurzerhand zugeparkt, um dann zu Fuß weiter zu Helene ins Waldstadion zu spazieren.

Die Polizei Frankfurt reagierte verdutzt und machte auf Twitter die Verkehrssünder auf ihre eigenwillige und gefährliche Aktion aufmerksam. "Hinweis❗ an die Autofahrer, die in der Behelfsausfahrt der BAB 3 parken: 1. Die Behelfsausfahrt ist kein Parkplatz 2. Die Autobahn ist für Fußgänger tabu 3. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass euer Auto nachher abgeschleppt ist", heißt es in dem Tweet.

Gefährliche Situation

Für die Polizei ein absolutes Novum. So etwas habe es noch nie gegeben. Verletzt wurde bei der Aktion zwar niemand, dennoch sei es aber zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen.

Auf Twitter kannten die User kein Pardon mit den rücksichtslosen Schlagerfans. "Sofort abschleppen", war hier die einheitliche Meinung. Einer traf aber mit seinem Kommentar mitten ins Schwarze. "Autolos durch die Nacht", schrieb er. Aber für Helene läuft man dann halt auch schon mal nach Hause ...