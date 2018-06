Welt spricht über blonde Conchita

Schon am rot-weiß-roten Teppich war klar, wer der größte Star des 25. Life-Ball-Jubiläums ist. Conchita Wurst strahlte mit weißblonder Perücke im transparenten Hosenanzug von Thomas Kirchgrabner. Ihr neuer Look sorgte für Furore. Von Bild bis Daily Mail – die internationale Presse berichtete über ihren Auftritt. „Ich traf Conchita um 3 Uhr in der Früh in einer grünen Latex-Hose oben ohne“, schreibt eine Bild-Reporterin.

Schnappschuss

ÖSTERREICH zeigte die Bilder von der wilden After-Show-Party. Auch Hollywood-Stars wie Caitlyn Jenner, Patti LaBelle, Adrien Brody oder Kelly Osbourne wurden von Conchita in den Schatten gestellt. „Es wäre nicht der Life Ball ohne Conchita“, postete Kelly Osbourne stolz ein Selfie mit der ESC-Queen.

Feierlaune

Nach der Eröffnungsshow – inklusive Hochzeitskuss mit Herbert Föttinger – verschwand Conchita im Backstage-Bereich. Erst gegen 2 Uhr früh tauchte sie im VIP-Bereich auf und feierte mit Freunden bis in die frühen Morgenstunden. In Osbournes Instagram-Story sieht man, dass es bereits hell war, als die Stimmung überkochte.

