Jubel in Großbritannien: Montag um 11.01 Uhr brachte Herzogin Kate (36) ihr drittes Kind auf die Welt. Es ist ein Bub, der offizielle Titel lautet „Prince of Cambridge“. 3,872 Kilo wiegt der Royal, der auf Platz fünf der Thronfolge steht und somit auch Prinz Harry um ­einen Platz verdrängt. Baby und Mama geht es gut, so die offizielle Meldung aus dem Kensington Palace.

© APA/AFP/BEN STANSALL



Fans campierten seit zwei Wochen vor Geburtsklinik

Sofort nach der ­Geburtsmeldung waren laute Freudenschreie vor der Klinik zu hören. Hunderte eingeschworene Royal-Fans campierten zum Teil schon seit zwei Wochen vor dem Spital. Verrückt bekleidet erschienen sie in Union-Jack-Anzügen, hielten Transparente hoch, auf denen sie dem Prinzenkind alles Beste wünschten.

© Getty Images



Wetten auf Namen

Großes Rätselraten herrschte Montagabend noch um den ­Namen des Kindes. Bei den Buchmachern standen ­Arthur, Albert, James und Frederick hoch im Kurs.

Montag noch vor 6 Uhr Früh hatte das Warten begonnen. Herzogin Kate (36) wurde in die St.-Mary’s-Klinik gebracht – Wehen setzten ein. Prinz William (35) saß die ganze Zeit nervös an ihrer Seite, war auch während der Geburt angeblich dabei – eigentlich dürfte er das laut Royal-Regeln gar nicht.

© APA/AFP/BEN STANSALL



Rasch nach Hause

Bei der Geburt stand Kate ein Team von 23 Experten zur Seite. Die Leitung übernahm Guy ­Thorpe-Beeston, ein ­Gynäkologe, spezialisiert auf Risikoschwangerschaften. Doch alles war glatt verlaufen. Am Nachmittag brachte der stolze Vater die ersten beiden Kinder, George und Charlotte, in die Klinik. Sie sollten ihr Geschwisterchen als erste sehen. Dann, gegen 18 Uhr Ortszeit, holte William Frau und Baby ab, um sie in den Kensington Palace zu bringen. Perfect family life eben.