Parov Stelar: Platz 1 in den USA

Nach fünf Amadeus Awards, zahlreichen Top-10-Singles und -Alben in ganz Europa hat es der Linzer Marcus Für­eder – besser bekannt als Parov Stelar – auch über dem großen Teich geschafft. Dieser Tage findet sich sein Song The Sun in Amerika auf Platz 1 der iTunes Electronic Charts. Ein Mega-Erfolg für den Österreicher.

Der einzige heimische Live-Termin von Parov Stelar in diesem Jahr ist am 29. Juni beim Nova Jazz & Blues Night Festival im Schlosspark Esterházy.