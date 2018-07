Zwei Österreicher nackt im Gardasee: Mega-Strafe

Ein Nacktbad im Gardasee hat einem 29 Jahre alten Österreicher und seiner gleichaltrigen Freundin Ärger eingebracht. Weil das Paar am Sonntagnachmittag ausgerechnet mitten in einem Ort in unmittelbarer Nähe von Spaziergängern und Lokalen unbekleidet ins Wasser sprang, droht den beiden nun wegen Anstandsverletzung eine Geldstrafe zwischen 5.000 und 10.000 Euro.

Nach Angaben lokaler Medien hatte der 29-Jährige seiner Freundin unmittelbar zuvor einen Heiratsantrag gemacht. Und genau den wollten sie mit dem Bad im Gardasee feiern, wie sie der Polizei in Gargnano am Westufer des Sees sagten. Die Beamten waren nämlich rasch zur Stelle, beendeten den Ausflug des Paares ins kühle Nass und nahmen es mit ins Wachzimmer.