Mann gleich zweimal von Arbeitsmaschine überrollt

Ein 36-jähriger Innviertler ist am Montag in Geinberg (Bezirk Ried im Innkreis) gleich zweimal von einem Teleskoplader überrollt worden. Sein Kollege hatte ihn übersehen, mit der Frontschaufel niedergestoßen und überfahren. Als er den Widerstand bemerkte, setzte der 21-Jährige reflexartig zurück und überrollte den am Boden Liegenden ein zweites Mal mit der Arbeitsmaschine, berichtete die Polizei.



Der 36-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Beckenverletzungen. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.