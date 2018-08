Polizei jagt diesen 2-Meter-Mann

Stmk. Ein etwa zwei Meter großer Räuber in einem schwarzen Jogginganzug und mit weißen Handschuhen überfiel am 16. Juli um 00.41 Uhr ein Wettcafé in Graz-Lend. Dabei bedrohte er die Angestellte mit einem Messer. Der Gesuchte sprach mit österreichischem Akzent und besaß eine kräftige ­Statur.

Eine Alarmfahndung blieb erfolglos. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Jetzt bittet die Kripo die Bevölkerung um Mithilfe bei der ­Suche nach dem Täter. ­Hinweise werden unter: 059133/603333 erbeten.