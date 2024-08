Crash wegen nasser Fahrbahn: Hund tot, zwei Verletzte

Zwei Hunde ergriffen nach dem Unfall die Flucht, ein dritter überlebte den Crash nicht.

Ein Unfall auf der Eiberg Bundesstraße (B173) in Kufstein hat am Montag zwei Verletzte und einen toten Hund gefordert. Der Pkw eines 58-jährigen Deutschen, der im Kofferraum drei Hunde dabei hatte, war in einer Kurve auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit dem entgegenkommenden Pkw eines 54-jährigen Lenkers kollidiert.

Ein nachkommender 39-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurde in den Unfall verwickelt.

Drei Hunde im Kofferraum

Beim Zusammenstoß öffnete sich die Heckklappe des 58-jährigen Unfalllenkers. Zwei Hunde ergriffen die Flucht, sie konnten aber von ihren Besitzern wieder eingefangen werden.

Der dritte Hund zog sich jedoch tödliche Verletzungen zu, berichtete die Polizei. Der 54-jährige Lenker des zweitbeteiligten Fahrzeuges und seine 33-jährige Tochter, die am Beifahrersitz war, wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige erlitt einen Schock und wurde ebenfalls behandelt.