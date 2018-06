18-Jähriger durch Schreckschusspistole verletzt

In Wien-Penzing ist am Samstag um 16.15 Uhr ein junger Mann durch einen Schuss aus einer Schreckschusspistole verletzt worden. Zwei 18-Jährige hantierten in einer Wohnung in der Linzer Straße mit der Waffe, als diese losging. Einer der beiden wurde von der Munition seitlich am Hals verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte den Burschen und brachte ihn in ein Krankenhaus, berichtete die Polizei.



In der Wohnung waren auch zwei 17-jährige Mädchen anwesend. Alle vier Personen sprachen von einem Unfall. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt, sie gehört laut Polizeisprecherin Irina Steirer einem der 18-Jährigen. Der junge Mann erhielt ein Waffenverbot.