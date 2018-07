20 Mann attackieren Opfer auf Partymeile

In der Nacht auf Sonntag kam es auf der beliebtesten Partymeile Wiens beim Schwedenplatz/Bermuda-Dreieck zu einem brutalen Überfall.



Ein Nachtschwärmer wurde auf der Höhe vom Salztor am Franz-Josefs-Kai von etwa 20 Männern brutal attackiert. Die Angreifer hatten es auf die Tasche des Opfers abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen sie auf den Mann ein. Zudem sollen sie den Verletzten mit einem Messer bedroht haben. Letztendlich gelang es den Angreifern, ihm seine Tasche mit Dokumenten und Handy zu rauben. Mehrere Zeugen, die den Vorfall mitbekamen, alarmierten sofort die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ergriffen die Räuber die Flucht.

Angreifer flüchteten in alle Richtungen

Die Beschuldigten flüchteten sternförmig in alle Richtungen. Nach einem kurzen Katz-und-Maus-Spiel wurde ein Verdächtiger festgenommen. Der Rest der Gruppe konnte den Beamten entkommen.



Obwohl das Opfer von 20 Männern überfallen wurde, wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Deshalb musste das Überfallopfer nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Augenzeugen: Räuber sollen aus Syrien stammen

Laut Augenzeugen soll es sich bei den äußerst aggressiven Räubern um eine syrische Gruppe gehandelt haben. Die Zeugen hoffen nun, dass die restlichen 19 Beschuldigten rasch gefasst werden.