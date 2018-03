Aus dem Nichts: Es ist 23.35 Uhr. Der 23-jährige Wachsoldat versieht vor dem eisernen Eingangstor der Residenz des iranischen Botschafters in der Wenzgasse 2 in Hietzing Dienst. Der 24-Jährige trägt eine Stichschutzweste, hat seine Dienstwaffe. Eine Glock 17. Und Pfefferspray. Ihm fällt ein Mann auf. Es ist der 26-jährige Mohamed El M. (siehe Kasten rechts). Er kommt aus der Lainzerstraße, biegt in die Wenzgasse ein. Nähert sich der Botschaftsvilla. Der iranische Botschafter, seine Frau und die zwei gemein­samen Kinder sind in der Villa. Dem Wachsoldaten kommt der Mann verdächtig vor. Er geht einige Schritte auf ihn zu, spricht ihn an.