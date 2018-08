Lenker in Wien mit geladener Pistole bedroht

Wien. Während nach einer Schuss-Attacke, wegen eines Streites zwischen Autofahrern, noch immer ein Serbe gesucht wird - oe24 berichtete - zückt wieder ein Lenker eine Pistole. Montagmorgen um etwa 5 Uhr herum rastete ein Autofahrer in Wien komplett aus. Auf dem Gürtel in Richtung 10. Bezirk trafen eine Gruppe von Kroaten in einem weißen, gemieteten BMW auf fünf Jugendliche mit türkischen Migrationshintergrund, darunter eine Frau. Weil der schwarze BMW zu langsam fuhr, zückte ein Mann aus dem weißen Auto eine Pistole. Mit der geladenen Waffe bedrohte er den Lenker des anderen Fahrzeuges.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem bekannten Täterfahrzeug konnte dieses am Gürtel angehalten und die drei Insassen vorläufig festgenommen werden. In dem Auto befand sich auch eine Gaspistole. Es stellte sich heraus, dass der Lenker (18) dieses Fahrzeuges das Opfer (25) durch das Autofenster hindurch mit der nicht geladenen Pistole bedroht haben dürfte. Laut Angaben der Beifahrer des Beschuldigten dürfte die Fahrweise des Opfers Anstoß für die Bedrohung gewesen sein. Über den 18-Jährigen wurde ein Waffenverbot verhängt. Er wurde auf freiem Fuße angezeigt, wie die Polizei in ihrer Aussendung schreibt.