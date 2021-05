Tritt Gas aus? Wiener Quellenstraße gesperrt

Aufruhr in Wien Favoriten.

Großeinsatz im 10. Wiener Gemeindebezirk: Die Quellenstraße in Favoriten wurde am späten Montagnachmittag gesperrt, wie oe24-Leserreporter berichten. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge und die Wiener Berufsrettung rückten zum Einsatz bei der Hausnummer 159 aus. Grund für das Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen soll ein vermutetes Gasleck sein, wie Augenzeugen berichten, dies ist zum gegebenen Zeitpunkt jedoch noch nicht bestätigt.

Sobald weitere Informationen bekannt sind, werden Sie hier informiert.

© Viyana Manset Haber ×

Video zum Thema: Großeinsatz in der Wiener Quellenstraße Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

© Viyana Manset Haber ×