Ein Zeuge verständigte am Montagnachmittag die Wiener Polizei. Demnach soll ein Mann in der Trepulkagasse in Wien-Simmering vor einem Mädchen onaniert haben. Schnell konnten die Beamten einen Verdächtigen in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße vorläufig festnehmen.

Im Zuge der Untersuchung wurde auf dem Handy des 41-Jährigen auch kinderpornografisches Material entdeckt. Zudem handelt es sich bei Mann um einen Wiederholungstäter. Bereits am 6. Juni soll er vor einem Mädchen in Simmering onaniert haben. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.