Eklat im Parlament um Liste Pilz

Chaos-Tage im Parlament: Nach den sexistischen und rassistischen Angriff auf die Pilz-Abgeordnete kochte die Debatte am Mittwoch weiter. ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka erteilte ÖVP-Mandatar Johann Rädler – er sagte während Zadics Rede: „Wir sind hier nicht in Bosnien.“ – und FPÖ-Mann Wolfgang Zanger – „Alma, bei mir bist du sicher.“ – nachträglich einen Ordnungsruf.



SPÖ-Klubchef Andreas Schieder attackierte daraufhin Sobotka aufgrund dessen verspäteten Eingreifens.



Danach war ÖVP-Kanzleramtsminister Gernot Blümel am Wort, der Peter Pilz zurück im Parlament willkommen heißen wollte, doch: „Meine Eltern haben immer gesagt: Du sollst nicht lügen.“ Das „Zitat“ seiner Eltern musste er nach neuerlichen lauten Zwischenrufen wieder zurücknehmen.



(knd)