Kern-Sohn attackiert Doskozil

In den Schlagabtausch um eine mögliche Ablöse von SPÖ-Chef Christian Kern, hat sich nun auch dessen Sohn Niko eingeschaltet.

In einem mittlerweile gelöschten Tweet attackiert der Kern-Spross den ehemaligen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, der aktuell im Burgenland als Landesrat fungiert.

Der in Bologna lebende Kern stellt in seiner Aussage die Popularität Doskozils in Frage, der als möglicher Ablöse-Kandidat des aktuellen SPÖ-Chefs gilt. Niko Kern impliziert, dass Doskozil unter SPÖ-Mitgliedern wenig Beliebtheit genießt und eher ÖVP- und FPÖ-Wähler anspricht.

Die aktuelle Diskussion um den Obmann-Sessel findet er "unnötig" und meint, dass diese allen schade.

Deutsch zündelt wieder

Er hatte bereits den Aufstand gegen Ex-SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl angeführt. Jetzt zettelt Christian Deutsch - enger Wegbegleiter von Ex-SPÖ-Kanzler Werner Faymann - mit einem simplen Tweet eine indirekte Obmanndebatte gegen SPÖ-Chef Christian Kern an. Der Wiener Rote Deutsch twitterte über den einst "erfolgreichen" Parteichef Faymann und meinte: "Es ist Zeit, die SPÖ wieder derart erfolgreich an die Spitze zu führen."

Ein Ex-Sprecher von Faymann, Thomas Landgraf, äußerte - ebenfalls via Twitter - auch seinen Unmut: "Es geht um die Umverteilung. Die hart arbeitenden Menschen müssen im Mittelpunkt stehen und nicht die Start-up-Millionäre. Die SPÖ braucht einen Neustart. Auch im Bund. Es ist Zeit."

Hintergrund der Revolte: Alte Rechnungen und das neue Parteiprogramm. Dieses und, dass SPÖ-Chef Christian Kern per Rad beim Präsidium erschien, echauffiert die "rechte" oder "pragmatische" Fraktion der SPÖ. Teile von Wien, des Burgenlandes und der Gewerkschaft ätzen, dass Kern "zu links" sei, "nur Bobos ansprechen" könne und "nicht das Ausländerthema" besetze.

Der alte Richtungsstreit in der SPÖ bricht damit wieder auf. Der Ex-SP-Kanzler will jedenfalls beim SP-Parteitag erneut antreten. Die Faymann-Vertrauten würden lieber Ex-SP-Minister Hans-Peter Doskozil oder Doris Bures an die Parteispitze hieven. Der Haken: Doskozil bereitet sich darauf vor, Landeshauptmann im Burgenland zu werden, sagen zumindest seine Vertrauten. Und Bures hat intern glaubwürdig versichert, kein Interesse am Job von Kern zu haben. Die Debatte läuft freilich weiter.