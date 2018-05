Deshalb hat der Ex-FP-Politiker unter www.derbuwogprozess.at eine Website einrichten lassen. Mehr als 3.000 Besucher haben sich bereits Argumente Meischbergers angesehen, die seine Schuldlosigkeit belegen sollen. Skurril: Meischberger fühlt sich in Person seines Mitangeklagten und Hauptbelastungszeugen Peter Hochegger von Freimaurern verfolgt. So wittert Meischi in einem Schreiben des Hochegger-Anwalts an die Staatsanwaltschaft eine „verschlüsselte Botschaft in der für Freimaurer geläufigen Geheimsprache, um sich unauffällig verständigen zu können“. Es gilt die Unschuldsvermutung.



(gü)