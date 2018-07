ÖVP streitet um 12-Stunden-Tag

Ist der Kurz aus dem Haus, tanzen die ÖVPler auf dem Tisch. So oder so ähnlich spielt es sich gerade während der USA-Reise von Kanzler Sebastian Kurz in seiner Volkspartei ab: Gleich mehrere Vertreter des schwarzen Arbeitnehmerbundes wagten sich in der Abwesenheit des Parteichefs hervor und schossen quer. Grund des Unmutes: der 12-Stunden-Tag.



Den Anfang machte am Donnerstag Karl Kapplmüller, Chef der ÖVP-Gewerkschafter bei den Metallern: Er kündigte seinen Austritt aus dem schwarzen ÖAAB an und ließ wissen, dass er nicht der Einzige sei.



Dann der nächste Knalleffekt: Tirols AK-Chef Erwin Zangerl legt ÖVP-Klubchef August Wöginger im ÖSTERREICH-Interview nahe, als ÖAAB-Chef zurückzutreten: „Er muss sich überlegen, ob diese beiden Funktionen miteinander vereinbar sind.“ Zangerl tobt jedenfalls wegen des Vorgehens der Koalition beim 12-Stunden-Tag: „Das ist größte Verarschung der 2. Republik“, so Zangerl.

ÖVP-General: "Gesetz ist Verbesserung für Arbeiter"

VP-General Karl Nehammer ortet im oe24.TV-Interview „Desinformation“ bei seinen Parteikollegen. Deshalb halte er einen Diskussionsprozess für angebracht. „Das Gesetz ist eine Verbesserung des Arbeitnehmerschutzes.“

Zangerl: "Das ist die größte Verarschung der 2. Republik"

ÖSTERREICH: Einige Parteikollegen aus dem ÖAAB springen Ihnen jetzt in Ihrer scharfen Kritik an der Regierung bei …



Erwin Zangerl: Diese Regierung geht in die völlig falsche Richtung. 80 % der Österreicher sind Arbeitnehmer, die kann man nicht ausschließen, nur, um die eigene Karriere zu begünstigen. Nur die Arbeitnehmervertretungen zu entmachten, das kann nicht der Weg der ÖVP sein.



ÖSTERREICH: Was konkret regt Sie denn auf?



Zangerl: Dass wir nur Stück für Stück Informationen erhalten.



ÖSTERREICH: Sie sind der Meinung, dass die ÖVP bei Themen wie dem 12-Stunden-Tag über Sie drüberfährt?



Zangerl: Das ist eine Hinhaltetaktik. Das ist die größte Verarschung in der Zweiten Republik.



ÖSTERREICH: Soll Klubobmann August Wöginger als ÖAAB-Chef zurücktreten?



Zangerl: Er muss sich überlegen, ob diese Funktionen miteinander vereinbar sind.