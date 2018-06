So wird Grasser heute gegrillt

Wien. Hochspannung am heutigen 41. Verhandlungstag im größten Korruptionsprozess der 2. Republik rund um die Causa Buwog: Heute ist endlich der Hauptangeklagte, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser am Wort.

So wird der Tag ablaufen:

Gegen 8 Uhr wird sich Grasser vom Hotel Sacher, wo er während der Prozesstage wohnt, zum Wiener Straflandesgericht im 8. Bezirk aufmachen.

Um 9.30 Uhr wird Richterin Marion Hohenecker die Verhandlung im Großen Schwurgerichtssaal eröffnen. Mehrere Dutzend Journalisten und TV-Teams werden erwartet.

"Kurz und präzise" will KHG seine Aussagen halten

Zu Beginn des Prozesstags wird Karl-Heinz Grasser seine Sicht der Dinge vortragen. Seinen entscheidenden Stunden im Monsterprozess sieht er „cool“ entgegen. Letzte intensive Vorbereitungen machte er am Wochenende auf seinem Anwesen Unterhirzinger Hof in Kitzbühel, war telefonisch auch in Kontakt mit seinen Anwälten Manfred Ainedter und Norbert Wess.

Seine Aussagen werde er „kurz und präzise“ halten, sagte Grasser am Sonntag im Gespräch mit ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner: „Nicht so ausschweifend und wortreich wie so manch einer vor mir.“

Eröffnungsvortrag dürfte 3 bis 4 Stunden dauern

Grassers Vortrag wird schätzungsweise drei bis vier Stunden dauern. Gut möglich, dass er bis zur Mittagspause damit fertig ist.

Im Anschluss wird Richterin Hohenecker mit ihrer Befragung Grassers beginnen. Sie wird ihn, wie man es von ihr gewohnt ist, mit penibelsten Detailfragen konfrontieren, alles genau durchgehen.

Grasser hat alle Vorwürfe, bei der Privatisierung der Buwog und anderen Amtsgeschäften mitkassiert zu haben, stets vehement zurückgewiesen. Massiv belastet hatte ihn im laufenden Prozess der mitangeklagte Ex-Lobbyist Peter Hochegger, der ein Teilgeständnis ablegte und sagte, er „wisse“, dass Grasser beim Buwog-Verkauf mitgeschnitten habe. Das hatte bereits der ebenfalls mitangeklagte Grasser-Freund Walter Meischberger entschieden verneint. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bis 17.30 Uhr ist die heutige Verhandlung angesetzt. Danach geht es diese Woche noch Mittwoch und Donnerstag weiter. Grasser wäre mit seiner Aussage gern vor der Sommerpause fertig.

Grasser möchte im Juli mit Aussage fertig sein

Vor der Sommerpause sind inklusive heute noch sieben Verhandlungstage angesetzt.

Wie es im Prozess weitergeht:

Diese Woche wird nach heute noch am Mittwoch und Donnerstag verhandelt, jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr. Die letzte Juniwoche ist Pause.

Im Juli sind drei Verhandlungstage angesetzt, von 17. bis 19. Danach wird noch am 1. August verhandelt, bevor es in die lange Sommerpause geht. Los geht’s dann erst wieder am 1. September.

Grasser wird sich „kurz und präzise“ halten, wie er sagt. Am liebsten wäre er mit seiner Aussage schon Ende Juli, also nach sechs Tagen, fertig.

Urteil wohl erst in der 2. Jahreshälfte 2019

Nach der Befragung durch die Richterin werden jedenfalls auch die Staatsanwälte Grasser in die Mangel nehmen. Auch die anderen Verteidiger dürfen ihn befragen.

Urteil 2019. Nach KHG gibt es noch zwei weitere Angeklagte, die befragt werden müssen. Und 166 Zeugen sind beantragt. Mit einem Urteil wird erst in der 2. Jahreshälfte 2019 gerechnet.

A. Sellner