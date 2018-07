Video: ÖGB droht Störaktionen in Betrieben an

Streit um 12-Stunden-Tag. Der Streit um den 12-Stunden-Tag geht weiter. Nachdem die neuen Regeln für die Höchstarbeitszeit am Donnerstag auch den Bundesrat passiert haben, schießt jetzt ÖGB-Chef Wolfgang Katzian nach. In einem Facebook-Video droht Katzian nun in den Betrieben mit Störaktionen vorzugehen, in denen 12-Stunden-Tag-Unterstützer sind. "Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir vom Gesetzgeber weggehen und hingehen zu jenen, die sich dieses Gesetz bestellt und gewünscht haben", so Katzian im Video.

Die Betriebsräte in den jeweiligen Betrieben würden informiert werden, sagt der ÖGB-Chef: "Wir werden ab sofort die BetriebsrätInnen im Detail informieren, welche Veränderungen jetzt noch im Gesetz durchgeführt wurden und wir werden auch die Information der Koleginnen und Kollegen über den Sommer fortführen." Er fügt kampfbereit hinzu: "Entsprechende Aktivitäten wird man sehen und spüren."

ÖVP kritisiert "Angstmache"