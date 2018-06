Acht Jugendliche missbrauchen Mädchen (13) im Wald

Missbrauch im Wald. Acht Jugendliche sollen in Velbert (Nordrhein-Westfalen) ein 13-jähriges Mädchen missbraucht haben. Die Tat habe sich bereits im April ereignet, so die Polizei. Aus Opferschutz-Gründen habe man aber mit der Veröffentlichung zugewartet. Der abscheuliche Missbrauch soll von den Jugendlichen sogar gefilmt worden sein.

"Bild" berichtet, bei den Tätern soll es sich um eine Gruppe bulgarisch-stämmiger Jugendliche gehandelt haben. Sie hätten das Mädchen in einem Parkbad in der Nähe "angemacht". Um 18 Uhr machte sie sich auf den Heimweg, als sie erneut auf die acht Jugendlichen traf. Diese verschleppten sie in ein Waldstück. Dort wurde sie von zwei Jugendlichen vergewaltigt. Die anderen haben offenbar zugesehen und mit dem Handy gefilmt, so die Polizei.

"Das Handy-Video ist noch in der kriminaltechnischen Auswertung", sagt Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. "Die Flüchtigen sind identifiziert. Die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung dauern weiter an."

Gerade erst kam die Schock-Nachricht über Vergewaltigung und Ermordung von Susanna F. aus Deutschland. Außerdem sollen am 7. Juni sechs Jugendliche eine 14-Jährige in Deutschland vergewaltigt haben.