In einem Dortmunder Krankenhaus ist ein Arzt durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt worden. Der Schütze habe sich nach der Tat am Dienstagnachmittag vom Tatort entfernt, sagte eine Polizeisprecherin.



Eine Schusswaffe wurde am Tatort gefunden. Die Hintergründe sind noch offen. Die Fahndung nach dem Schützen laufe, teilte die Polizei der deutschen Stadt am frühen Abend mit.