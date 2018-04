Der israelische Oppositionspolitiker Yair Lapid hat Juden in Deutschland zu Selbstverteidigung gegen antisemitische Angriffe geraten. "Ich sage zu ihnen, sie sollten mit einer Kippa und einem großen Knüppel in ihren Händen laufen und sich selbst schützen. Weil das nicht toleriert werden kann", sagte Lapid am Mittwochabend am Rande einer Veranstaltung des Nahost-Friedensforums in Berlin.



Lapid kommentierte damit die Aussage des Präsidenten des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, der Juden vom Tragen der Kippa auf den Straßen Berlins abgeraten hatte. "Wenn ein Jude in Deutschland Angst hat, mit einer Kippa durch die Straßen Berlins zu laufen, läuft etwas grundlegend falsch", sagte Lapid. "Wir dachten, die Tage der Angst für Juden in Deutschland seien vorbei. Offenbar sind sie es nicht."

Zeichen gegen Antisemitismus

Yair Lapid ist einer von Israels führenden Oppositionellen und Sohn eines Holocaust-Überlebenden. Von 2013 bis 2014 war er israelischer Finanzminister. Als Zeichen gegen Antisemitismus waren in mehreren deutschen Städten am Mittwoch Menschen mit der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung, der Kippa, auf die Straße gegangen. Juden und Nicht-Juden versammelten sich unter anderem in Berlin, Köln, Erfurt, Magdeburg und Potsdam zu Solidaritätskundgebungen. Anlass ist der Angriff eines syrischen Flüchtlings auf einen jungen Israeli mit Kippa in der vergangenen Woche im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg.



Schuster hatte Juden am Dienstag davor gewarnt, sich in Großstädten öffentlich mit einer Kippa zu ihrer Religion zu bekennen. "Trotzig bekennen wäre im Prinzip der richtige Weg", hatte er im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) betont. "Trotzdem würde ich Einzelpersonen tatsächlich davon abraten müssen, sich offen mit einer Kippa im großstädtischen Milieu in Deutschland zu zeigen."