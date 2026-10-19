101 Jahre alt - mit ganz viel Cola und Sprite

Von wegen gesunder Lebensstil: Ein chinesischer Urgroßvater unterhält das Netz mit seinem Rezept für ein glückliches Leben.

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101 Jahre ist Lu Shizeng alt und genießt sein Leben. Der Chinese lebt in der Provinz Zhejiang. Tatsächlich zählt China zu den Ländern mit den meisten Menschen, die so alt werden - nur in Japan und den USA leben noch mehr Personen jenseits der 100.

Die Geheimnisse der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Auch bei uns setzen viele Menschen auf jahrtausendealte Lehren, um ein langes und gesundes Leben zu führen. Wie auch bei uns achten immer mehr junge Menschen auf einen gesunden Lebensstil mit wenig Zucker und gesunder Ernährung.

Faible für Softdrinks

Lu kann über eine so gesunde Lebensweise nur lachen. Er hat zwar ein Faible für Meeresfrüchte, die viele Vorteile bringen. Genauso gerne isst er aber auch Schweinefleisch, das einen weniger guten Ruf genießt, berichtet die South China Morning Post. Alle fünf Tage fährt er mit einer Rikscha zum Markt, um seine Einkäufe zu erledigen. Neben Meeresfrüchten und Schweinefleisch landen auch Fisch und Gemüse in seinem Korb.

Diese Köstlichkeiten isst er mit einer halben Schale Reis. Dazu gibt es keinen grünen Tee oder Wasser. Lu Shizeng hat ein Faible für Softdrinks wie Cola und Sprite, die er in "großen Mengen" trinkt. Vor allem Sprite mag er und schüttet am liebsten noch ein paar Tropfen Weißwein rein.

Feste Routinen

Dem rüstigen Mann ist seine Routine sehr wichtig. Ein tägliches Nickerchen ist fest in seinem Tagesablauf verankert. Sein Abendessen nimmt er gegen 17 Uhr ein, dann legt er sich ins Bett und schläft gegen 20 Uhr ein. Wenn er um 4 Uhr munter wird, bleibt er noch zwei Stunden liegen und streckt sich gründlich durch.

"Manche ältere Menschen haben einen Schlaganfall nach einem Sturz, aber mir geht es gut. Ich kann mich auch noch gut an Sachen aus meiner Jugend erinnern", zeigt er sich stolz auf seine Gesundheit.