Hochzeits-Fiasko: 40 Gäste enden im Krankenhaus

Eine Hochzeitsfeier im spanischen Benalmádena nahm ein bitteres Ende: Rund 40 Gäste erlitten schwere Magen-Darm-Beschwerden. Die örtlichen Gesundheitsbehörden haben bereits Untersuchungen eingeleitet.

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Spanien. Eine Hochzeitsfeier im spanischen Benalmádena bei Málaga hat am 10. Oktober ein bitteres Ende genommen: Rund 40 Gäste erlitten schwere Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen und teilweise Fieber. Mehrere Betroffene wurden in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt. Lebensgefahr bestand nicht, und niemand musste stationär aufgenommen werden.

Ermittlungen zur Ursache laufen

Die andalusischen Gesundheitsbehörden vermuten eine akute Lebensmittelvergiftung und haben umgehend Untersuchungen eingeleitet. Inspektoren prüfen derzeit die servierten Speisen und Getränke. Welches Gericht die Erkrankungen auslöste, ist noch unklar. Das Hotel kooperiert nach eigenen Angaben vollständig mit den Behörden und hat zudem eine unabhängige Hygiene-Überprüfung veranlasst. In einer Stellungnahme drückte der Betrieb den Betroffenen sein Mitgefühl aus, bat jedoch darum, die Laborergebnisse abzuwarten, bevor Voreilige Schlüsse gezogen werden.

Hintergrund und Risiken bei Großevents

Fälle wie dieser sind bei Großveranstaltungen keine Seltenheit. Häufige Ursachen sind ungekühlte Buffets oder unterbrochene Kühlketten bei empfindlichen Lebensmitteln wie Eiern, Mayonnaise, Fisch und Geflügel. Typische Erreger sind Salmonellen, Campylobacter, toxinbildende Bakterien oder Noroviren.

Derartige Vorkommnisse ereignen sich bei Großveranstaltungen immer wieder: Bei einer Hochzeit in Mexiko erkrankten 2024 nach einem Vier-Gänge-Menü über 100 Menschen, von denen 80 im Krankenhaus behandelt werden mussten, wie "Daily Mail" berichtet.