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Salmonellen-Alarm

Achtung bei diesen Paradeisern aus Italien

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Erstes Gemüse wird bereits geerntet
© TZ Oesterreich Niesner Lisi
Die AGES schlägt Alarm: Diese Cocktailtomaten solltet ihr auf keinen Fall roh essen.
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Salmonellen-Alarm in Italien. Die AGES warnte heute ausdrücklich davor, rohe Cocktailtomaten aus den Regionen Ragusa und Caltanissetta in Sizilien zu essen.

Bloß nicht roh essen

Die roten Früchte stehen im Verdacht, Auslöser für eine europaweite Welle von Salmonella Strathcona zu sein. Und die Zahlen steigen rasant: Seit Juli wurden in Europa bereits über 160 Fälle gemeldet – in Österreich hat es bereits 29 Menschen erwischt.

Viele glauben, gründliches Abwaschen schützt – doch das ist hier ein Irrtum. Die Salmonellen sitzen nicht nur auf der Schale, sondern dringen tief in das Innere der Tomate ein. Wenn du Tomaten aus der Region zuhause hast, dann unbedingt kochen oder backen, in jedem Falle komplett durcherhitzen!

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Symptome einer Salmonellen-Infektion

Eine Erkrankung äußert sich meist innerhalb von 12 bis 72 Stunden nach der Infektion durch: Plötzlichen Durchfall und Bauchschmerzen Übelkeit und Erbrechen Häufig leichtes Fieber Bei schweren Symptomen oder wenn Risikogruppen (wie Kleinkinder, Schwangere oder ältere Menschen) betroffen sind, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

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