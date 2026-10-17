oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Von wegen lustig

Cat in the Hat: Der TikTok-Trend wird immer schauriger

OR
von
Symbolbild
© Getty Images
Das Social-Media-Phänomen läuft aus dem Ruder und sorgt weltweit für Polizeieinsätze.
OE24 auf Google bevorzugen

Begonnen hat es ganz harmlos und als gruseliger Spaß: Stark verfremdete, meist KI-generierte Bilder und Videos einer Katzenfigur verbreiteten sich auf TikTok. Sie zeigen, wie die Katzenfigur nachts durch die Straßen schleicht, Leuten auflauert und in dunklen Zimmern hockt. Fast wie ein fiktiver Serienkiller. Sie vereinen Horrorelemente mit schwarzem Humor.

Kinderbuch als Inspiration

Fiktiv und eher süß als unheimlich ist auch die Vorlage für die Clips, die im Internet viral gingen. Die Idee basiert auf der Kinderbuchfigur "The Cat in the Hat" (Der Kater mit Hut) von Dr. Seuss, die 2003 mit Mike Myers in der Hauptrolle verfilmt wurde.

Auch interessant

Wiener Linien warnen vor neuem U-Bahn-Trend

Todesserie mit E-Scootern: Wer stoppt den Wahnsinn?

Steirer (76) starb nach Sturz mit E-Bike

Aus Spaß wird echte Angst

Viele Videos enthalten auch Ankündigungen, wo die Katze als Nächstes auftauchen will. Meistens ist das recht allgemein und harmlos, zumindest so lange nur die Namen von Städten aufgezählt werden. Manchmal sind es auch Namen, mit denen keine realen Personen angesprochen werden.

Doch in manchen Videos, vor allem in den USA und Kanada, werden auch die Namen echter Wohnorte, Schulen oder Personen genannt und dazu die Drohung: "I'm coming!" - ich komme! Das erzeugt nicht nur ein bisschen Gänsehaut, sondern macht richtig Angst. In Amerika kam es deswegen schon zu Polizeieinsätzen, Schul-Lockdowns und sogar zu Verhaftungen.

Fiktion und Realität verschwimmen

Gelegentlich wurden auch tatsächliche Sichtungen von einer "Cat in the Hat" kolportiert und es gab sogar Meldungen, dass Personen von den Gruselkatzen verfolgt wurden. Meistens waren das Falschmeldungen. Es soll aber schon vorgekommen sein, dass Leute sich ein Katzenkostüm überzogen, um Menschen auf der Straße zu erschrecken.

Auch in Österreich ist der Trend, der an die "Grusel-Clown-Hysterie" von 2016 erinnert, schon angekommen. Bei uns ist es zum Glück noch nicht eskaliert, sondern ist bis jetzt ein harmloser Trend im Netz. Hoffentlich bleibt das auch so.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sechs Seen wegen hirnfressender Amöbe gesperrt

Das schwerste Insekt der Welt kehrt zurück in die Wildnis

19 Verletzte: Kleinbus vor Eurotunnel von Güterzug erfasst

Überschwemmungen spülten 100-Kilo-Riesenkarpfen an

Touristen-Hotspot weitet Eintrittsgebühr für Tagesbesucher aus

Wie Maricarmen: Franca (94) droht die Zwangsräumung

Überdosis Gemüse: Mann wäre fast gestorben

Cat in the Hat: Der TikTok-Trend wird immer schauriger

Sensation in Manhattan: Eulenfamilie sorgt für Massenauflauf!

Achtung bei diesen Paradeisern aus Italien