Jackpot geknackt
120-Millionen Euro-Beben
Was für ein unfassbares Lotto-Märchen!: der maximale Eurojackpot von 120 Millionen Euro ist weg – und hat ein Leben für immer verändert.
Gewinn schwappte über
Ein 35-jähriger Online-Spieler aus Nordrhein-Westfalen (Deutschland) hat den Mega-Pott im Alleingang abgeräumt. Mit den Zahlen 11, 17, 20, 22, 35 und den Eurozahlen 4 und 8 knackte der junge Mann den Jackpot.
Auch interessant
Der Millionen-Regen hört da aber noch nicht auf:
Weil der Hauptpott randvoll war, schwappte das Geld in die zweite Gewinnklasse über. Gleich sieben weitere Glückspilze – darunter zwei Deutsche sowie Tipper aus Dänemark, Finnland, Norwegen, Polen und Schweden – streichen jeweils knapp drei Millionen Euro ein.
Österreich ging bei den ganz großen Summen diesmal leider leer aus.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden