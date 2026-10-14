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Jackpot geknackt

120-Millionen Euro-Beben

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von
Jackpot
© Getty Images (Symbolbild)
Auf einen Schlag Multimillionär: dieser Mann knackte den Eurojackpot.
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Was für ein unfassbares Lotto-Märchen!: der maximale Eurojackpot von 120 Millionen Euro ist weg – und hat ein Leben für immer verändert.

Gewinn schwappte über

Ein 35-jähriger Online-Spieler aus Nordrhein-Westfalen (Deutschland) hat den Mega-Pott im Alleingang abgeräumt. Mit den Zahlen 11, 17, 20, 22, 35 und den Eurozahlen 4 und 8 knackte der junge Mann den Jackpot.

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Der Millionen-Regen hört da aber noch nicht auf:
Weil der Hauptpott randvoll war, schwappte das Geld in die zweite Gewinnklasse über. Gleich sieben weitere Glückspilze – darunter zwei Deutsche sowie Tipper aus Dänemark, Finnland, Norwegen, Polen und Schweden – streichen jeweils knapp drei Millionen Euro ein.

Österreich ging bei den ganz großen Summen diesmal leider leer aus.

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