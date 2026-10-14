oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

New York

Mamdani will Pferdekutschen aus dem Central Park verbannen

Pferdekutsche mit zwei Personen fährt bei Sonnenschein durch den Central Park in New York City.
© Getty Images
Drehen die Pferdekutschen im New Yorker Central Park bald ihre letzte Runde?
OE24 auf Google bevorzugen

Bürgermeister Zohran Mamdani und die Vorsitzende des New Yorker Stadtrats, Julie Menin, haben sich jedenfalls laut US-Medien auf einen Gesetzentwurf geeinigt, der die traditionsreiche Attraktion abschaffen würde. Das Verbot soll demnach schrittweise umgesetzt werden und am 1. Juni 2028 in Kraft treten. Zuvor aber muss der Gesetzentwurf vom New Yorker Stadtrat abgesegnet werden.

Auch interessant

Finanzdesaster: Englands Fußball droht der Ruin

"Tage der offenen Ateliers" mit 400 Künstlern

Causa Weißmann: ORF stellt Mitarbeiterin frei

"Die Pferdekutschenbranche in New York City steht vor dem Aus", schrieb Mamdani in der Nacht auf X. Seine Regierung wolle dafür sorgen, dass die Rechte der Kutscher, Betreiber und Tiere geschützt werden. Details ließ er in seinem Post offen. Die Kutscher-Gewerkschaft hält den Gesetzentwurf laut "New York Times" für zu schwach, um die Beschäftigten zu schützen. Menin hingegen zeigte sich dem Zeitungsbericht zufolge überzeugt, dass das Gesetz bei der anstehenden Abstimmung eine Mehrheit bekommt.

Ein Mann hält bei einer Gedenkveranstaltung der NYPD in New York eine Rede am Rednerpult.
© EPA

Seit 150 Jahren ein Stück New York

In New York wird seit Jahren darüber gestritten, ob die Pferdekutschen aus dem Central Park verschwinden sollen. Bei Touristen sind die Fahrten sehr beliebt. Tierschützer hingegen fordern schon lange ein Ende. Sie kritisieren, dass die Pferde überarbeitet und schlecht untergebracht seien, und dass sie leicht in Panik gerieten. Die Betreiber weisen die Vorwürfe zurück.

Dabei rollen die Kutschen seit rund 150 Jahren durch den Central Park. Immer wieder kommt es allerdings zu Unfällen. Im Juni starb ein 18-Jähriger aus Indien, der mit seiner Familie in New York zu Besuch war. Er war seiner Mutter aus einer Kutsche hinterhergesprungen, nachdem sie herausgeschleudert worden war. Dabei verletzte sich der Teenager schwer und starb kurz darauf im Krankenhaus. Nach dem Unfall nahm der Druck deutlich zu, die Fahrten zu verbieten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zu 78%: Kanaren droht neuer Vulkanausbruch

Stieg Larsson - Wirbel um toten Autor

Spanien will Katalonien am Samstag Autonomie entziehen

Erdbeben der Stärke 7,8 in Pakistan

Nach Krebs-Schock: Vatikan gibt Update

Witwe verschenkt Luxus-Villa am Comer See

Trump lobt Putins Strategie in der Ukraine (ENG)

Trump kündigt Grönland-Hammer an

Mamdani will Pferdekutschen aus dem Central Park verbannen

Bewaffneter Tankstellen-Räuber auf der Flucht