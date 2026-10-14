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17. und 18. Oktober

"Tage der offenen Ateliers" mit 400 Künstlern

Atelier
© Vorwagner
Heuer gibt es auch Kunstrundgänge im communale oö-Themenort Gmunden.
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Am Wochenende, 17. und 18. Oktober, steht Oberösterreich ganz im Zeichen der Kunst: Knapp 400 Künstler laden ein, ihre Ateliers und Werkstätten zu besuchen, ihnen bei der Arbeit zuzusehen und in direkten Austausch zu treten. Die "Tage der offenen Ateliers" sind längst ein Fixpunkt im oberösterreichischen Kulturkalender. "Oberösterreich hat eine vielfältige und lebendige Kunstszene, die es zu entdecken gilt. Die ,Tage der offenen Ateliers‘ bieten dazu eine besondere Gelegenheit: Kunst dort erleben, wo sie entsteht, den Künstlerinnen und Künstlern über die Schulter schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Ich lade alle ein, diese Gelegenheit zu nutzen und sich von der Kreativität und dem Ideenreichtum unserer Kunstschaffenden begeistern zu lassen", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP).

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Geführte Kunstrundgänge

Die Kunstrundgänge finden heuer bereits zum 22. Mal statt. Neben Linz steht diesmal auch der communale oö-Themenort Gmunden auf dem Programm. Die Kunstvermittlerinnen Astrid Hofstetter und Dagmar Höss führen durch ausgewählte Stationen zeitgenössischer Kunst und geben Einblicke in die Arbeit und den Alltag der Kunstschaffenden.

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