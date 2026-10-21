15 Kinder statt 8: Wiener Krisenzentren überfüllt

ÖVP-Familiensprecherin Sabine Keri übt anlässlich des Volksanwaltschaftsberichts scharfe Kritik an der MA 11. Laut Bericht sind die Krisenzentren massiv überbelegt.

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Statt acht sollen bis zu 15 Minderjährige untergebracht worden sein, teilweise auf Matratzen in Gängen. "Unter solchen Bedingungen ist ein Krisenzentrum kein sicherer Ort", so Keri.

Dass Opfer sexueller Übergriffe gemeinsam mit jugendlichen Tätern untergebracht würden, sei ein absolutes No-Go, so Keri. Die SPÖ-Neos-Regierung habe im Juni 2026 den eigenen Paragrafen für Krisenzentren gestrichen. Die Ausgaben für private Vertragseinrichtungen stiegen seit 2021 um 70 Prozent, für 2026 sind 210,2 Millionen Euro budgetiert. "Wer garantiert, dass dieses Geld tatsächlich bei den Kindern ankommt?", fragt Keri und nimmt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling in die Pflicht.

MA 11 kontert: Strikte Aufteilungen, Fakten und Gegenmaßnahmen

Die MA 11 widerspricht: Jedes Kind, das einen Krisenplatz brauche, bekomme ihn, so Sprecherin Ingrid Pöschmann zu oe24 - das sei der Auftrag. Die Paragrafen seien lediglich zusammengelegt worden. Betreuungsspitzen gebe es, im Schnitt seien aber neun Kinder untergebracht. Gründe seien das Bevölkerungswachstum sowie Gewalt und vermehrte wirtschaftliche Notlagen in Familien.

Gegengesteuert werde mit ambulanter Betreuung, 2026 um 500 auf über 2.000 Plätze erweitert; bis Jahresende kommen 80 stationäre Wohnplätze hinzu. Speziell zu Zeiten der Betreuungsspitzen sei man auf das Personal stolz, dass trotz vieler Arbeit großartige Leistungen zeige, so Pöschmann.

Auch wenn man nicht genau auf den Vorwurf, dass Opfer sexueller Übergriffe gemeinsam mit jugendlichen Tätern untergebracht würden, eingeht, stelle man sicher, dass Aufgenommene nach Alter und Jugendliche auch nach Geschlecht aufgeteilt werden - psychisch auffällige Kinder und Jugendliche oder jene mit problematischer Vergangenheit werden zudem nochmal separat untergebracht. Die Mittelverwendung werde darüber hinaus regelmäßig geprüft.