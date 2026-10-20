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Wien-Penzing

35-Jähriger angeschossen: Opfer wird befragt

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Gelbes Wohngebäude mit vielen Fenstern, Gittertor und Baum im Vordergrund in einer Stadtstraße.
© Googlemaps
Im Laufe des Tages soll der Verletzte von der Polizei einvernommen werden.
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Ein rätselhafter Vorfall beschäftigt die Polizei in Wien-Penzing: Ein 35-jähriger Mann wurde am Montag mit schweren Schussverletzungen in einer Wohnung entdeckt. Die Hintergründe sind noch immer unklar. Die Ermittler hoffen nun auf wichtige Hinweise durch das Opfer selbst.

Mann liegt im Krankenhaus

Zunächst war die Berufsrettung Wien wegen einer schwer verletzten Person in den 14. Bezirk gerufen worden. Als sich herausstellte, dass der Mann Schussverletzungen aufwies, wurde auch die Polizei verständigt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der 35-Jährige ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden.

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Befragung soll Klarheit bringen

Heute im Laufe des Tages soll der Verletzte befragt werden. Die Ermittler erhoffen sich dadurch neue Erkenntnisse zum genauen Ablauf der Tat. Wer geschossen hat und warum es zu dem Vorfall kam, war vorerst unklar.

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