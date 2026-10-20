Großeinsatz in Schwechat: Mehrere Waggons entgleist

In Schwechat sind am Dienstagabend mehrere Waggons entgleist. Die Feuerwehr ist im Einsatz und hat eine Löschwasserkette eingerichtet.

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Am Dienstagabend sind mehrere Waggons eines Güterzuges im Raum Schwechat entgleist. Gegenüber oe24 teilt ein Sprecher der "ÖBB" mit, dass es gegen 17.25 Uhr zu einer sogenannten Flankenfahrt gekommen sei. Dabei schrammten zwei Züge sehr knapp aneinander vorbei. Der Personennahverkehr sei von dem Vorfall nicht betroffen, da dieser sich am Verschubbahnhof Wien-Lederring ereignete. Zudem sollen keine Personen zu Schaden gekommen sein.

Derzeit laufen die Löscharbeiten. Am Einsatzort stehen nur begrenzte Löschwassermengen zur Verfügung, wodurch eine Löschwasserkette eingerichtet wurde, wie Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich gegenüber dem "Kurier" erklärt. Im Einsatz befindet sich auch das Flughafenlöschfahrzeug "Panther". Es soll bei den Löscharbeiten aushelfen.

© MONATSREVUE

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Flughafenlöschfahrzeug "Panther" © MONATSREVUE

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Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Bereich großräumig gesperrt werden.