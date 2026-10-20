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Feuerwehr im Einsatz

Großeinsatz in Schwechat: Mehrere Waggons entgleist

Anton Petricevic
von
Ein entgleister Autozug mit beschädigten Fahrzeugen und Einsatzkräften bei Nacht.
© MONATSREVUE
In Schwechat sind am Dienstagabend mehrere Waggons entgleist. Die Feuerwehr ist im Einsatz und hat eine Löschwasserkette eingerichtet.
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Am Dienstagabend sind mehrere Waggons eines Güterzuges im Raum Schwechat entgleist. Gegenüber oe24 teilt ein Sprecher der "ÖBB" mit, dass es gegen 17.25 Uhr zu einer sogenannten Flankenfahrt gekommen sei. Dabei schrammten zwei Züge sehr knapp aneinander vorbei. Der Personennahverkehr sei von dem Vorfall nicht betroffen, da dieser sich am Verschubbahnhof Wien-Lederring ereignete. Zudem sollen keine Personen zu Schaden gekommen sein.

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Derzeit laufen die Löscharbeiten. Am Einsatzort stehen nur begrenzte Löschwassermengen zur Verfügung, wodurch eine Löschwasserkette eingerichtet wurde, wie Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich gegenüber dem "Kurier" erklärt. Im Einsatz befindet sich auch das Flughafenlöschfahrzeug "Panther". Es soll bei den Löscharbeiten aushelfen.

Ein Zug steht nachts hinter Bäumen, während Einsatzkräfte davor arbeiten.
© MONATSREVUE
Rauch steigt nachts hinter herbstlichen Bäumen und einem beleuchteten Bahnhofsgelände auf.
© MONATSREVUE
Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrmann im Einsatz bei Dämmerung, Schläuche liegen auf der Straße.
Flughafenlöschfahrzeug "Panther" © MONATSREVUE
Feuerwehrleute arbeiten abends mit Schläuchen an einer Unfallstelle neben einem entgleisten Zug.
© MONATSREVUE
Bunte Büsche vor Bahnoberleitungen bei Sonnenuntergang, Rauch liegt in der Luft.
© MONATSREVUE

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der Bereich großräumig gesperrt werden.

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