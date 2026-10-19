850.000 Euro für Kasberg-Rettung genehmigt

Der Kasberg braucht auch neue Pistenraupen und eine Beschneiungsanlage.

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Die Oberösterreichische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Montag 850.000 Euro für den Kasberg bereitgestellt. Die Mittel dienen der Vorbereitung und Aufnahme des Winterbetriebs 2026/2027 sowie der Finanzierung des laufenden Betriebs im heurigen Jahr

"Wir haben versprochen, dass wir den Kasberg nicht im Stich lassen – und wir halten Wort. Oberösterreich tut was: Mit den 850.000 Euro schaffen wir die finanziellen Voraussetzungen für die kommende Wintersaison. Der Kasberg ist für das Almtal, für Familien, Schulen und Vereine von großer Bedeutung. Deshalb sichern wir den Betrieb und arbeiten gleichzeitig mit Nachdruck an einer langfristig tragfähigen Zukunft“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Die nun beschlossenen Mittel sind Teil des bereits vom Landtag genehmigten Finanzierungsrahmens von bis zu zehn Millionen Euro für die Jahre 2026 bis 2028. Dieser umfasst neben dem laufenden Betrieb auch notwendige Ersatzinvestitionen und die Planung eines zukunftsfähigen Beschneiungskonzepts.

"Genug Jahre gingen für Tourismus im Almtal verloren – nun braucht es Planungssicherheit für Jahrzehnte", fordert SPÖ-LAbg. Mario Haas ein langfristiges Betriebskonzept.