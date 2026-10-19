oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Für kommende Saison

850.000 Euro für Kasberg-Rettung genehmigt

Kasberg-Hang
© Kasberg
Der Kasberg braucht auch neue Pistenraupen und eine Beschneiungsanlage.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Oberösterreichische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am Montag 850.000 Euro für den Kasberg bereitgestellt. Die Mittel dienen der Vorbereitung und Aufnahme des Winterbetriebs 2026/2027 sowie der Finanzierung des laufenden Betriebs im heurigen Jahr

"Wir haben versprochen, dass wir den Kasberg nicht im Stich lassen – und wir halten Wort. Oberösterreich tut was: Mit den 850.000 Euro schaffen wir die finanziellen Voraussetzungen für die kommende Wintersaison. Der Kasberg ist für das Almtal, für Familien, Schulen und Vereine von großer Bedeutung. Deshalb sichern wir den Betrieb und arbeiten gleichzeitig mit Nachdruck an einer langfristig tragfähigen Zukunft“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Auch interessant

Basteln, lachen und staunen auf der Familienmesse in Hollabrunn

O.J. Simpson: Neue Mord-Theorie sorgt für Aufregung

Universitäten kündigen Personalabbau an

Die nun beschlossenen Mittel sind Teil des bereits vom Landtag genehmigten Finanzierungsrahmens von bis zu zehn Millionen Euro für die Jahre 2026 bis 2028. Dieser umfasst neben dem laufenden Betrieb auch notwendige Ersatzinvestitionen und die Planung eines zukunftsfähigen Beschneiungskonzepts.

"Genug Jahre gingen für Tourismus im Almtal verloren – nun braucht es Planungssicherheit für Jahrzehnte", fordert SPÖ-LAbg. Mario Haas ein langfristiges Betriebskonzept.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

62-Jähriger in St. Wolfgang nach Motorroller-Unfall reanimiert

Alkoholverbot soll in allen Linzer Parks kommen

18-jähriger Radfahrer verstorben: Linz trauert um Fußballer

Neues Forschungslabor, dass Metalle leichter macht

850.000 Euro für Kasberg-Rettung genehmigt

Smarthome-Anbieter Loxone gehackt: Kundeninstallationen nicht betroffen

Drei verwaiste Eichhörnchenbabys werden mit Fläschchen aufgepäppelt

Bodenschutz: WWF zeigt Wildwuchs von Betriebsgebieten auf

531 Lenker zu schnell: Auto von Probeführerscheinbesitzer beschlagnahmt

"European City of Christmas" wächst mit vielen Neuheuten