Basteln, lachen und staunen auf der Familienmesse in Hollabrunn

Ende Oktober wird Hollabrunn zum "place to be" für Familien, wo Entdecken, Ausprobieren und das gemeinsame Sammeln von schönen Momenten im Mittelpunkt stehen.

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Am 25. Oktober verwandelt sich der Stadtsaal in Hollabrunn zu einem Treffpunkt für Familien, Kinder sowie alle, die neue Ideen für ein gesundes und genussvolles Familienleben suchen. Von 9 bis 18 Uhr wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Regionale Aussteller, Unternehmen, Vereine und kreative Köpfe präsentieren Angebote rund um Familie, Freizeit, Gesundheit, Bildung und Genuss. Wer auf der Suche nach besonderen Geschenken ist, könnte hier ebenfalls fündig werden.

Die Familienmesse in Hollabrunn findet am 25. Oktober von 9 bis 18 Uhr statt. © Familienmesse Hollabrunn

Auch für die jüngsten Gäste ist so einiges geplant: Bei Bastelstationen können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen, während die Kasperlkiste für Unterhaltung sorgt. Ein besonderes Highlight ist das Weihnachtsshooting – eine Gelegenheit, schon jetzt stimmungsvolle Erinnerungsfotos zu machen. Die Familienmesse verbindet regionale Angebote mit Ideen für den Alltag und gemeinsamen Erlebnissen. Der kostenlose Eintritt in den Stadtsaal Hollabrunn lohnt sich für alle, die Inspiration suchen und einen abwechslungsreichen Sonntag verbringen möchten.

Programm im Südfoyer des Stadtsaals

09:30 Uhr: Meret Hirschbrich Bewusst.Merte "Leben in Balance"

10:00 Uhr: Beatrice Bachmaier Wunderbar-Geborgen "Babygeleitete Beikost"

10:30 Uhr: Melanie Raschbauer "Heilsames singen"

11:00 Uhr: Sophie Raschbauer-Kellner Gspia di "Sensorische Integration"

11:30 Uhr: Sabrina Butschell "Babygebärden Kennenlernen"

15:00 Uhr: Die Kasperlkiste mit "Die Kürbiskönigin"