90-Jähriger bei Quad-Unfall trotz Helm schwer verletzt

Ein rüstiger Kärntner Pensionist (90) wurde am Donnerstag bei einem Unfall mit seinem Quad schwer verletzt, als er von einem Gasthaus losfuhr.

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Ktn. Zu dem Crash ohne Unfallgegner kam es gegen 16.30 Uhr. Kurz nachdem der Mann von einem Parkplatz eines Gasthauses losgefahren war, kippte das Vierradgefährt nach links um und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde dem Fahrer laut Polizei offenbar der Helm vom Kopf gerissen.

Der 90-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Quads zeichnen sich durch eine besonders hohe Unfall- und Verletzungsgefahr aus, weil hier konstruktive Besonderheiten (hoher Schwerpunkt, schmale Spur, fehlendes Differenzial) in Zusammenhang mit oft überschätztem Können der Fahrer schnell zu schlimmen "Ausritten" ausarten.