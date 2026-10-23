Ab morgen zieht Ryanair sieben Jets ab

Am Samstag beendet Ryanair den Betrieb seiner Basis am Flughafen Berlin Brandenburg (BER): Sieben dort stationierte Flugzeuge und die zugehörigen Crews werden abgezogen.

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Im Winterflugplan sinkt die Kapazität um die Hälfte, zwölf Direktverbindungen entfallen vollständig: Bologna, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Marseille, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Tallinn, Thessaloniki, Triest und Vilnius.



Berlin bleibt mit außerhalb stationierten Maschinen erreichbar, das jährliche Aufkommen der Airline soll sich 2027 jedoch von etwa 4,5 auf 2,2 bis 2,5 Millionen Passagiere halbieren.

Flughafenentgelte um 50 Prozent gestiegen

Der Rückzug trifft den BER in einer ohnehin stagnierenden Phase. 2025 fertigte der Flughafen 26,1 Millionen Passagiere ab – deutlich unter den 36 Millionen von 2019. Nach Eurostat-Daten, die Euronews ausgewertet hat, lag Warschau-Chopin 2025 mit 24 Millionen noch dahinter. Bis Ende September 2026 hat der polnische Airport die deutsche Hauptstadt beim laufenden Aufkommen jedoch bereits leicht überholt.



Ryanair begründet den Schritt mit den hohen Standortkosten in Deutschland. Die Flughafenentgelte am BER seien seit 2019 um mehr als 50 Prozent gestiegen; hinzu kommen höhere Sicherheits- und Flugsicherungsgebühren sowie die Luftverkehrsteuer. CEO Eddie Wilson bezeichnete den BER als "erfolglosesten Flughafen Europas" und verlagert die Maschinen in Märkte mit niedrigeren Abgaben.