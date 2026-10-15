Aktuelle Umfrage: Auch mit Marterbauer schwächelt SPÖ

Rote verharren bei nur 16 % ++ dafür FPÖ bei 40 % ++ ÖVP deutlich unter der 20-%-Marke

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Im neuen Jahr soll Markus Marterbauer den Vizekanzler-Job vom glücklosen Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler übernehmen. Ob der Finanzminister beim Parteitag als neuer SPÖ-Chef antritt, ist allerdings genauso offen wie die Frage, ob Babler unter Marterbauer seinen Ministerposten behalten darf. Vieles ist also unklar - und das führt eben dazu, dass auch Marterbauer die SPÖ umfragemäßig nicht wirklich nach oben ziehen kann, wie die brandaktuelle Lazarsfeld-Umfrage für oe24 zeigt (2.000 Befragte vom 5. bis 13. Oktober, max. Schwankungsbreite 2,1 %).

Sonntagsfrage mit Markus Marterbauer

Sonntagsfrage mit Markus Marterbauer © oe24

Wäre am Sonntag eine Nationalratswahl mit einem SPÖ-Spitzenkandidaten Markus Marterbauer - die SPÖ käme laut Lazarsfeld-Hochrechnung nur auf 16 %. Damit hält sich der Marterbauer-Effekt in Grenzen: Ohne den Finanzminister kämen die Roten auf 14 %, wie schon vor einer Woche ist der Effekt mit 2 Prozentpunkten also sehr überschaubar.

Kanzlerpartei unter 20 %

Und auch der Kanzlerpartei ÖVP geht es schlecht: Mit Marterbauer als rotem Spitzenkandidaten kommen die Schwarzen auf 17 %, zwei Punkte mehr wären es ohne Marterbauer. Damit bleibt auch die ÖVP unter der 20-%-Marke, egal wer da für die SPÖ in den Ring steigen würde. Die NEOS kommen auf 7 % (bzw. ohne Marterbauer auf 6 %).

FPÖ knackt erneut den 40er

Die Wellen in der Regierung bedeuten natürlich Wasser auf die Mühlen der FPÖ. Egal, wer roter Spitzenkandidat ist - die Blauen mit Herbert Kickl an der Spitze knacken auch diesmal die 40 %. Damit ist die FPÖ exakt so stark wie alle drei Koalitionsparteien zusammen.

Auch für die Grünen ist es herzlich egal, ob Marterbauer oder Babler an der SPÖ-Spitze steht: beide Male kämen sie auf 12 %, das ist mehr als vor einer Woche - aber vor zwei Wochen hatte man die SPÖ schon überholt gehabt. Die KPÖ indes wäre mit einem SPÖ-Spitzenkandidaten nicht im Parlament, 3 % wären dafür zu wenig.

Sonntagsfrage ohne Markus Marterbauer

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Ohne Marterbauer an der SPÖ-Spitze könnten sich die Kommunisten hingegen nach 67 Jahren wieder über Parlamentsmandate freuen - 4 % wären dafür ausreichend.