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Wichtiger Lostag

Alte Bauernregel warnt vor "Winter, dass Gott sich erbarm"

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Eine Person schaufelt Schnee von einem Auto auf einer von Schnee bedeckten Straße in Hoboken.
© Getty Images
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Der 18. Oktober ist der Gedenktag des heiligen Lukas. Einer überlieferten Bauernregel zufolge könnte das Wetter an diesem Tag einen Hinweis auf den kommenden Winter geben: "Ist Sankt Lukas mild und warm, folgt ein Winter, dass Gott erbarm."

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Die Bedeutung des alten Wetterspruchs ist eindeutig: Zeigt sich der Oktober am Lukastag von seiner milden und warmen Seite, soll ein besonders strenger Winter bevorstehen. Die Bauernregel gehört zu jenen überlieferten Wetterweisheiten, mit denen die Menschen früher versuchten, aus einzelnen Wetterlagen Rückschlüsse auf die kommenden Monate zu ziehen.

Ein Mann schippt Schnee vor verschneiten Autos an einem kalten Wintertag.
© Getty Images

Was bedeutet die Bauernregel für Österreich?

Auch in Österreich haben solche Bauernregeln eine lange Tradition. Gerade im Herbst beobachteten Bauern das Wetter genau, um sich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Ein milder Tag Mitte Oktober galt dabei nicht unbedingt als gutes Zeichen für den Winter. Stattdessen warnte der Spruch vor möglichen strengen Frostperioden und widrigen Wetterbedingungen.

Aus heutiger meteorologischer Sicht lässt sich daraus allerdings keine verlässliche Winterprognose ableiten. Ob Österreich ein kalter, schneereicher oder milder Winter bevorsteht, hängt von großräumigen Wetter- und Klimamustern ab. Das Wetter an einem einzelnen Oktobertag erlaubt keine belastbare Vorhersage für die kommenden Monate.

Die Bauernregel bleibt dennoch ein interessantes Stück überlieferten Wetterwissens. Sie zeigt, wie genau die Menschen früher die Natur beobachteten und versuchten, aus wiederkehrenden Erfahrungen Hinweise auf die Zukunft zu gewinnen.

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