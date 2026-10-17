Jahrhundertwinter? ORF-Experte Wadsak klärt aus

Das ist dran an den Winterprognosen.

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Nachrichten über einen möglichen Jahrhundertwinter oder besonders milden Monaten machen bereits in den sozialen Medien die Runde. In einem Video auf Facebook äußert sich ORF-Meteorologe Marcus Wadsak nun deutlich dazu.

"Was ist von diesen Winterprognosen zu halten?", fragt Wadsak rhetorisch und gibt dann gleich die Klartext-Antwort. "In Österreich nicht viel." Saisonprognosen für den Winter würden nur dort gut funktionieren, wo das Wetter von Meeresströmungen gelenkt wird und wo etwa jetzt gerade El Niño wütet.

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"Wissen wir einfach nicht"

"Bei uns in Europa wird das Wetter von Hoch- und Tiefdruckgebieten bestimmt und von Fronten, die relativ willkürlich kommen", so Wadsak. Diese lassen sich nur für eine Woche bis zehn Tage vorhersagen. "Wie der Winter wird, wissen wir einfach nicht", spricht der ORF-Experte Klartext.

Dann gibt Wadsak aber dennoch einen Tipp ab. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein warmer Winter wird, die ist groß." Das sei eine Folge des Klimawandels und der globalen Erwärmung. Ob es viel Niederschlag geben wird, "weiß noch niemand", so der Meteorologe weiter. "Wir werden uns überraschen lassen müssen".