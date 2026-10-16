Das steckt dahinter
Amazon senkt plötzlich Prime-Preis
Gute Nachrichten für bestimmte langjährige Amazon-Prime-Kunden: Der Versandhändler reduziert vorübergehend den monatlichen Mitgliedsbeitrag. Betroffene müssen dafür nichts unternehmen, die Anpassung erfolgt automatisch. Allerdings gilt die angekündigte Vergünstigung nicht für alle Mitglieder. Für Prime-Kunden in Österreich ist diese Preissenkung nicht vorgesehen.
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Wie CHIP berichtet, informiert Amazon ausgewählte Bestandskunden per E-Mail über die Änderung. Demnach sinkt der monatliche Beitrag für die betroffenen Mitglieder von 8,99 auf 7,99 Euro. Der günstigere Preis gilt ab der nächsten Zahlung, während die bisherigen Prime-Vorteile erhalten bleiben.
Die Regelung betrifft Kunden, deren Mitgliedschaft bereits vor dem 15. September 2022 begonnen hat und seitdem unverändert besteht. Eine allgemeine Preissenkung für sämtliche Prime-Abonnenten ist damit nicht verbunden.
Gerichtsurteil als Hintergrund
Auslöser ist ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs vom 1. Oktober. Die Richter erklärten die Klausel für unwirksam, auf deren Grundlage Amazon die Preise bestehender Prime-Abonnements im Jahr 2022 erhöht hatte. Damals stieg der monatliche Beitrag von 7,99 auf 8,99 Euro. Beim Jahresabo wurde der Preis von 69 auf 89,90 Euro angehoben.
Die nun angekündigte Reduktion ist vorübergehend. Wie lange der niedrigere Beitrag gilt, geht aus der vorliegenden Mitteilung nicht hervor.
Keine automatische Rückzahlung früherer Mehrkosten
Auch bei möglichen Rückerstattungen ist Vorsicht geboten: Die aktuelle E-Mail verspricht keine automatische Rückzahlung bereits bezahlter Mehrbeträge. In Deutschland läuft dazu ein separates Verfahren im Zusammenhang mit einer Sammelklage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
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