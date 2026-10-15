Ansturm auf Abfindungen: BMW stoppt internes Portal

Beim Münchner Autobauer BMW stößt das neu aufgelegte Freiwilligenprogramm für den Personalabbau auf ein unerwartet gewaltiges Interesse der Belegschaft. Nach einer Flut von Anträgen musste das Unternehmen die entsprechende Online-Plattform vorübergehend schließen.

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Der deutsche Automobilkonzern sieht sich mit einer beispiellosen Resonanz auf sein aktuelles Aufhebungsprogramm konfrontiert. Wie Beschäftigte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk schilderten, war das konzerneigene Portal bereits kurz nach dem Start wegen der enormen Zahl an gleichzeitigen Zugriffen zeitweise nicht mehr erreichbar. Nach nur wenigen Tagen zog das Management die Konsequenzen und stellte das System vorübergehend ab.

Vor einer Wiedereröffnung müssen die Fachabteilungen nun zunächst die aufgelaufene Masse an Anträgen sichten und bearbeiten. BMW selbst wollte sich zwar nicht zu individuellen Abfindungssummen äußern, bestätigte jedoch offiziell das außergewöhnlich hohe Interesse der Belegschaft. Nach dem Versand der individuellen Eckdaten sei das Angebot auf eine immense Nachfrage gestoßen.

Bis zu 8.000 Jobs im Visier des Managements

Hinter dem Angebot steht eine tiefgreifende Restrukturierung der bayerischen Traditionsmarke. Aus Unternehmenskreisen verlautete, dass der Konzern bis zum Ablauf des Jahres 2027 den Abbau von bis zu 8.000 Arbeitsplätzen anstrebt. Der Rotstift wird dabei nicht in den Fabrikhallen, sondern in zentralen Kernbereichen angesetzt:

Verwaltung und administrative Stäbe

Forschung und Entwicklung (F&E)

Ausgewählte Schnittstellen im administrativen Projektmanagement

Zusätzlich zu den freiwilligen Aufhebungsverträgen setzt BMW beim Stellenabbau auf klassische Instrumente wie Altersteilzeit sowie die Ausnutzung der natürlichen Fluktuation. Der überraschende Andrang könnte die Pläne der Chefetage nun massiv beschleunigen, wodurch das Sparziel beim Personal deutlich früher als ursprünglich kalkuliert erreicht werden könnte.

"Neue Klasse", Künstliche Intelligenz und die China-Krise

Die Gründe für den drastischen Schnitt sind vielschichtig und spiegeln den Wandel der gesamten europäischen Automobilbranche wider. Einerseits hat BMW bei der prestigeträchtigen neuen Fahrzeuggeneration, der sogenannten "Neuen Klasse", die ersten Modelle erfolgreich zur Serienreife gebracht. Dadurch sinkt der unmittelbare Entwicklungsaufwand im Vergleich zur vorangegangenen Hochphase spürbar, wodurch weniger Ingenieure und Spezialisten in der Forschung benötigt werden.

Gleichzeitig forciert der Vorstand den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz, um interne Abläufe effizienter zu gestalten und Doppelgleisigkeiten abzubauen. Erschwerend kommt die globale Absatzkrise hinzu:

Absatz- und Gewinneinbußen setzen den Konzern unter Zugzwang.

Vor allem auf dem chinesischen Leitmarkt hat sich die Talfahrt für westliche Hersteller drastisch verschärft.

Der margenstarke Verkauf in Fernost bricht weg und schmälert die finanziellen Spielräume.

Dreistellige Millionenkosten bringen eine Milliarde Ersparnis

Die Abwicklung des Personalabbaus ist für den Münchner Konzern mit einem beträchtlichen finanziellen Vorlaufaufwand verbunden. Für die Auszahlung der Abfindungen stellt BMW eine Summe im dreistelligen Millionenbereich bereit. Die individuelle Berechnung orientiert sich primär an der Dauer der Betriebszugehörigkeit sowie dem bisherigen Einkommensniveau. Langgediente Kräfte mit entsprechend hohen Gehältern erhalten dem Vernehmen nach Summen geboten, die sich im Bereich von mehreren Hunderttausend Euro bewegen.

Finanziell soll sich der drastische Schritt für das Unternehmen rasch bezahlt machen. Der Vorstand kalkuliert damit, dass die getroffenen Einschnitte ab dem Jahr 2028 eine nachhaltige jährliche Einsparung von rund einer Milliarde Euro einbringen werden.