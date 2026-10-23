Aufgabe
Ardo-Aus: Minister Totschnig kapituliert: "Aussichtslos!"
Jetzt ist es fix: Für das Ardo-Werk im Marchfeld gibt es keine Rettung mehr. "Es ist aussichtslos", sagt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) im "krone.tv". Ob 2027 noch Tiefkühlspinat aus Österreich im Regal liegt? "Ich kann gar nichts garantieren." Klarheit soll es "in ein paar Wochen" geben.
Währenddessen im NÖ Landtag
Im NÖ Landtag machten indes am Donnerstag alle Parteien in einer Aktuellen Stunde Druck auf Ardo. Auf dem Spiel stehen 240 Jobs, 500 bäuerliche Familienbetriebe und 50.000 Tonnen Gemüse pro Jahr. Die VPNÖ-Abgeordneten Josef Edlinger und René Lobner nennen das Vorgehen "rücksichtslos". Ardo stellt sich taub und will offenbar nicht einmal einen Verkauf des Standorts prüfen.
Auch interessant
Import-Land Österreich
Dabei hängt Österreich schon jetzt am Import: Bei Gemüse liegt die Selbstversorgung bei nur 57 Prozent, bei Obst bei 38 Prozent. Dürrehilfen gibt es laut Totschnig nicht jedes Jahr. Heuer war ein "Katastrophenjahr", künftig sollen sich mehr Bauern versichern.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden