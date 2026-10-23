Ardo-Aus: Minister Totschnig kapituliert: "Aussichtslos!"

Der Minister gibt das Werk im Marchfeld auf und kann nicht einmal garantieren, dass 2027 noch Spinat aus Österreich im Tiefkühlfach liegt.

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Jetzt ist es fix: Für das Ardo-Werk im Marchfeld gibt es keine Rettung mehr. "Es ist aussichtslos", sagt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) im "krone.tv". Ob 2027 noch Tiefkühlspinat aus Österreich im Regal liegt? "Ich kann gar nichts garantieren." Klarheit soll es "in ein paar Wochen" geben.

Währenddessen im NÖ Landtag

Im NÖ Landtag machten indes am Donnerstag alle Parteien in einer Aktuellen Stunde Druck auf Ardo. Auf dem Spiel stehen 240 Jobs, 500 bäuerliche Familienbetriebe und 50.000 Tonnen Gemüse pro Jahr. Die VPNÖ-Abgeordneten Josef Edlinger und René Lobner nennen das Vorgehen "rücksichtslos". Ardo stellt sich taub und will offenbar nicht einmal einen Verkauf des Standorts prüfen.

Import-Land Österreich

Dabei hängt Österreich schon jetzt am Import: Bei Gemüse liegt die Selbstversorgung bei nur 57 Prozent, bei Obst bei 38 Prozent. Dürrehilfen gibt es laut Totschnig nicht jedes Jahr. Heuer war ein "Katastrophenjahr", künftig sollen sich mehr Bauern versichern.