oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Großes Drama

Ardo-Aus und Polit-Streit: 20.000 fordern Rettung

OR
von
Das Logo im Eingangsbereich der Firma "ardo".
© APA/HARALD SCHNEIDER
Wegen der für August 2027 geplanten Schließung des Ardo-Tiefkühlgemüsewerks in Groß-Enzersdorf, das für Iglo sowie diverse Supermarkt-Eigenmarken produziert, wurde eine Online-Petition gestartet. Im Hintergrund wird politisch gestritten.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Petition verzeichnet bereits über 20.000 Unterschriften und fordert die Bundesregierung auf, Anreize zum Erhalt der Marchfelder Gemüseproduktion zu schaffen.

Auch interessant

Banner gegen FC Bayern: Hausdurchsuchung!

Fußfessel: Benko hat Gefängnis verlassen

Ski-Star Brignone: »Ich kann nicht laufen«

Als Lösungen werden Steuervorteile und Subventionen für ein österreichisches Nachfolgeunternehmen oder finanzielle Hilfen für eine von Bauern gegründete Verarbeitungsgenossenschaft vorgeschlagen.

ÖVP rügt FPÖ-Schmiedlechner

Auch FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner pocht auf regionale Alternativen: "Wenn Bund und Land bereit waren, einem internationalen Konzern Unterstützung anzubieten, dann müssen sie auch eine österreichische Lösung mit unseren Bauern unterstützen können. Die Bauern dürfen dabei nicht allein das wirtschaftliche Risiko tragen." Weiters äußerst sich Schmiedlechner: Ardo-Aus ist Bankrotterklärung für ÖVP-Politik – nicht einmal bei TK-erbsen und Spinat sind wir wettbewerbsfähig!"

Mit Kopfschütteln reagiert Volkspartei Niederösterreich Landesgeschäftsführer Matthias Zauner auf Schmiedlechner : "Herr Schmiedlechner war bei den Gesprächen mit Ardo nicht dabei und kennt die Verhandlungen daher auch nicht. Bund und Land haben ihre Unterstützung angeboten, trotzdem hält Ardo an der Schließung fest. Statt politisches Kleingeld zu wechseln, sollte die FPÖ ihre Energie dafür nutzen um gemeinsam mit uns den Druck auf die Verantwortlichen von Ardo zu erhöhen. Hier geht es um Arbeitsplätze, Bauern und eine regionale Wertschöpfungskette."

Harsche Kritik an Ardo-Sozialplan

Wie bereits genannt, hatte der belgische Ardo-Konzern staatliche Hilfspakete abgelehnt, um den Fokus auf einen Sozialplan für die 190 betroffenen Beschäftigten und 50 Leiharbeiter zu legen. Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE kritisierte das bisherige Angebot für diesen Sozialplan jedoch als "völlig unzureichend". Neben den Angestellten sind indirekt Hunderte landwirtschaftliche Zulieferbetriebe massiv von dem Aus des Werks betroffen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bowling-Rekord für Jakob

Ardo-Aus und Polit-Streit: 20.000 fordern Rettung

Familienspaß in Tulln

Niederösterreich greift nach den Sternen

Landbauer: UVP für B260

Dürre-Drama im Waldviertel

Luxus zwischen den Reben

NÖ-Studie: Kinder-Allergien ändern sich oft

63.000 Euro: Sozialbetrug im Weinviertel aufgeflogen

Ladekran kappt Oberleitung