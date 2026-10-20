Attacke auf Polizisten: Täterin angeschossen

Polizisten haben in Hannover auf eine 30-jährige Tatverdächtige geschossen, die zwei Beamte mit zwei Messern attackiert haben solll. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

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Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau kurz vor dem Messerangriff aus einer psychiatrischen Einrichtung in Langenhagen geflohen. Gegen sie wird bereits wegen einer anderen Gewalttat ermittelt: Am Abend des 18. Oktober soll sie an der Vahrenwalder Straße einen Mann mit einem Messer attackiert haben. Der Mann blieb unverletzt; die Frau wurde daraufhin aufgrund ihres Zustands in die Psychiatrie eingewiesen.

Gegen 20.55 Uhr erhielten die Einsatzkräfte am Montag Hinweise, eine Frau sei im Stadtteil Vahrenwald mit einem Messer unterwegs. Die Beamten trafen die 30-jährige Psychatriepatientin wenig später, als sie zu Fuß in Richtung Innenstadt ging. Aufforderungen, stehenzubleiben und sich kontrollieren zu lassen, kam sie nicht nach.

Gegen 21.10 Uhr zog sie plötzlich ein Messer und ging auf die Polizisten zu. Diese setzten wiederholt Pfefferspray ein, das jedoch keine Wirkung zeigte. Die Frau zog ein zweites Messer und näherte sich weiter den Beamten. Auch die Androhung eines Schusswaffeneinsatzes hielt sie nicht auf. Die Einsatzkräfte gaben daraufhin mindestens einen Schuss ab, verletzten die Frau und machten sie handlungsunfähig. Anschließend brachten sie die 30-jährige Tatverdächtige unter Kontrolle, Rettungskräfte versorgten sie.