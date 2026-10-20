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"BILD"-Vizechef

Neuer Job für Deutschlands bekannten Kriegsreporter

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Der Journalist Paul Ronzheimer verlässt die Chefredaktion der "Bild"-Zeitung und wechselt auf eine neue Plattform des Medienkonzerns Axel Springer.
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Mit der neuen Plattform "Axel Springer Creators" will der Konzern Journalisten dabei unterstützen, eigene Formate aufzubauen und weiterzuentwickeln. Ronzheimer soll als erster Creator seine Marke innerhalb des Unternehmens ausbauen. Geplant sind zusätzliche Audio- und Videoformate.

Der bisherige "Bild"-Vize bleibt dem Journalismus aber weiterhin als Reporter und Interviewer erhalten. Vor allem in Kriegs- und Krisengebieten soll er auch künftig im Einsatz sein.

Springer setzt auf eigene Medienmarken

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Mit der neuen Plattform will Axel Springer Journalisten mehr Freiraum für eigene Ideen geben und sie zugleich bei der Umsetzung unterstützen. Außerdem sollen sie am wirtschaftlichen Erfolg ihrer Formate beteiligt werden.

Publishing-Vorstand Claudius Senst sieht in Ronzheimer ein Beispiel dafür, wie Journalismus mit eigenen Formaten, direktem Publikumskontakt und großer Reichweite auf verschiedenen Plattformen funktionieren kann.

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