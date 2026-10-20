Neuer Job für Deutschlands bekannten Kriegsreporter

Der Journalist Paul Ronzheimer verlässt die Chefredaktion der "Bild"-Zeitung und wechselt auf eine neue Plattform des Medienkonzerns Axel Springer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit der neuen Plattform "Axel Springer Creators" will der Konzern Journalisten dabei unterstützen, eigene Formate aufzubauen und weiterzuentwickeln. Ronzheimer soll als erster Creator seine Marke innerhalb des Unternehmens ausbauen. Geplant sind zusätzliche Audio- und Videoformate.

Der bisherige "Bild"-Vize bleibt dem Journalismus aber weiterhin als Reporter und Interviewer erhalten. Vor allem in Kriegs- und Krisengebieten soll er auch künftig im Einsatz sein.

Springer setzt auf eigene Medienmarken

Mit der neuen Plattform will Axel Springer Journalisten mehr Freiraum für eigene Ideen geben und sie zugleich bei der Umsetzung unterstützen. Außerdem sollen sie am wirtschaftlichen Erfolg ihrer Formate beteiligt werden.

Publishing-Vorstand Claudius Senst sieht in Ronzheimer ein Beispiel dafür, wie Journalismus mit eigenen Formaten, direktem Publikumskontakt und großer Reichweite auf verschiedenen Plattformen funktionieren kann.