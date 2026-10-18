Aus für Kult-Disco Blow Up in Pottendorf

Die legendäre Diskothek "Blow Up" in Pottendorf (Bezirk Baden), eine der ältesten Österreichs, steht vor dem endgültigen Aus.

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Seit der Eröffnung im Jahr 1970 ist das Kultlokal, dessen Räumlichkeiten sich sogar bereits seit 1925 im Besitz der Familie Grassl befinden, ein Fixpunkt des regionalen Nachtlebens.

Doch aufgrund einer Betriebsanlagenüberprüfung im September mussten die Türen geschlossen bleiben. Auch beim benachbarten Lokal "Carambol" sind teure Anpassungen nötig.

Verzweifelter Spendenaufruf

Obwohl die Familie bereits über 15.000 Euro in Prüfberichte, Reparaturen und für Gäste unsichtbare Umbaumaßnahmen gesteckt hat, fordert die Wiedereröffnung nun weitere Investitionen in Höhe von mindestens 35.000 Euro. Da das Lokal zuletzt ohnehin nur noch ein- bis zweimal im Monat geöffnet war, um lediglich die laufenden Kosten zu decken, fehlen die finanziellen Mittel für diesen Kraftakt. In einem emotionalen Spendenaufruf auf der Plattform GoFundMe erklären die Betreiber: "Da wir nun ungefähr abschätzen können welche Kosten noch weiter auf uns zukommen würden, bleibt uns leider nur zu sagen - das schaffen wir nicht!"

Bislang kamen von dem Spendenziel allerdings erst 555 Euro zusammen. Dennoch gibt die Familie die Hoffnung auf eine Rettung durch ihre Gäste noch nicht auf: "Wir können und wollen nicht glauben, dass das alles nun einfach so vorbei sein soll und das Blow Up seine Türen nie wieder öffnen wird."