Eskalation
Streit mit Taxler: Wiener zückte Waffe
Wilde Szenen auf der Landstraßer Hauptstraße in Wien: Am Samstagabend gerieten ein Passant und ein Taxifahrer wegen dessen Fahrweise in einen heftigen Streit. Ein Anrainer mischte sich vom Balkon aus ein. Die Situation spitzte sich weiter zu, bis der Passant plötzlich eine vermeintlich echte Schusswaffe zog und auf den 45-jährigen Bewohner zielte.
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Schreckschusspistole und Kokain entdeckt
Zeugen alarmierten die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Juchgasse konnten den Verdächtigen wenig später anhalten. Bei der Durchsuchung des 47-jährigen Österreichers fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole samt Munition sowie eine geringe Menge an mutmaßlichem Kokain. Die Drogen wurden sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut vorliegenden Angaben niemand.
Waffenverbot bestand bereits
Besonders brisant: Gegen den Mann galt bereits ein behördliches Waffenverbot. Er wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie möglicher Verstöße gegen das Waffen- und Suchtmittelgesetz angezeigt.
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