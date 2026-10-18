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Marokkaner flüchtig

Räuber überfiel Pensionisten in Favoriten

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Zeugen nahmen die Verfolgung des Tatverdächtigen auf.
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Am Samstag gegen 7 Uhr wurde ein 81-jähriger Pensionist auf der Favoritenstraße Opfer eines Raubüberfalls. Ein vorerst Unbekannter wollte dem Senior seine Tasche entreißen. Als dieser sich dagegen wehrte, kam es zu einem Gerangel. Der Täter stieß den betagten Mann zu Boden und flüchtete mit der Beute.

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Zeugen verfolgen den Verdächtigen

Zwei Zeugen beobachteten die Szene und nahmen sofort die Verfolgung auf. Einer von ihnen sah, wie der Flüchtende die Tasche beim Wielandpark wegwarf. Der Zeuge brachte sie dem Pensionisten zurück. Auch die gestohlene Geldbörse wurde wenig später gefunden – allerdings war sie bereits leer. Der 81-Jährige blieb körperlich unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Polizei fahndet nach 26-Jährigem

Dank einer genauen Personenbeschreibung konnten die Ermittler einen 26-jährigen Marokkaner als mutmaßlichen Täter ausforschen. Der Mann ist der Polizei bereits mehrfach bekannt und hat keine Meldeadresse in Österreich. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete seine Festnahme an. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die weiteren Ermittlungen. Der Verdächtige ist weiterhin flüchtig.

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